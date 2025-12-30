📄 Компании и ИП смогут сами готовить шаблон выписки по результатам анализа своей деятельности в сервисах ФНС

Налоговая служба обновила методику проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности в сервисах оценки юрлиц и ИП.

С 1 января 2026 года обновляется методика проведения анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) юрлиц и ИП, сообщает ФНС.

У налоговой службы есть полномочия по проведению анализа ФХД организаций и ИП, формированию его результатов и предоставлению их по запросу налогоплательщика или других лиц в установленных законом случаях.

Для этого приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@ утвердили методику проведения анализа, регламентировали порядок направления запросов и предоставления результатов оценки.

Теперь систему показателей анализа (оценки) расширили и разработали дополнительные шаблоны выписки с учетом отраслевой специфики. Также теперь пользователи смогут формировать произвольный шаблон выписки сами, выбирая показатели второго этапа оценки.

Установленный срок рассмотрения заявлений на корректировку результата анализа (оценки) составит пять рабочих дней.

Сервисы оценки юрлиц и ИП доступны пользователям в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика — юрлица» и «Личный кабинет ИП». Результаты анализа выдаются в виде выписки по запросу налогоплательщика.

Преимущества и особенности анализа от ФНС: