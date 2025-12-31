Кабмин утвердил виды деятельности для применения пониженных ставок на УСН в 2026 году

Региональные власти смогут установить пониженные ставки по УСН для всех ОКВЭД, кроме тех, что прямо запрещены Налоговым кодексом.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, в котором перечислены виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по УСН.

«С 1 января 2026 года регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН для зарегистрированного на их территории бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения, по перечню видов деятельности, утвержденному Правительством», — сказано на сайте кабмина.

В 2026 году у регионов будет право устанавливать пониженные ставки по всем ОКВЭД, кроме прямо запрещенных в НК. Например, это страховщики, ломбарды, организаторы азартных игр.