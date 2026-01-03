Слуцкий: ставки по кредитам нужно уменьшать вместе с ключевой

Банки хотят обязать снижать ставки по действующим кредитам пропорционально тому, как падает ключевая ставка Центробанка.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о законопроекте, который обяжет банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам, если падает ключевая ставка Центробанка.

«ЛДПР будет добиваться принятия закона, который обяжет банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам, если снижается ключевая ставка Центрального банка», — сказал Леонид Слуцкий.

Условия по кредитам будут пересматривать без заявлений, а ставка кредитования начнет снижаться пропорционально ключевой.

Также он добавил, что в весеннюю сессию 2026 года партия будет защищать доходы населения, поддерживать семьи и работать над снижением долговой нагрузки россиян.