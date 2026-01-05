Что предприниматели могут узнать в сервисе «Прозрачный бизнес»

Сервис предоставляет удобный инструмент для поиска достоверной информации о компаниях и ИП, сведения обновляются каждый день.

За 2025 год пользователи обращались 1,1 млрд раз к сервису ФНС «Прозрачный бизнес». Он доступен круглосуточно, каждый день в нем обновляются данные о компаниях и ИП.

«Интуитивно понятный интерфейс поиска с расширенными возможностями позволяет быстро находить нужную информацию, сравнивать, сохранять ее для дальнейшего использования», — сказано на сайте ФНС.

В сервисе «Прозрачный бизнес» можно узнать:

зарегистрирована ли компания;

сдает ли она отчетность;

на какой системе налогообложения находится;

участвует ли физлицо в каких-либо организациях;

финансовые показатели компании, численность сотрудников;

есть ли долги по налогам и штрафы.

Кроме того, пользователи могут анализировать большой объем открытой информации с помощью работы с массивом данных.