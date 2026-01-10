Маркетплейсы будут продвигать отечественную продукцию

При запросе покупателем информации о товаре будет первоочередная рекомендация российского товара.

Согласно закону о российской полке маркетплейсы должны будут рекомендовать посетителям в первую очередь отечественную продукцию. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Поскольку на маркетплейсах "полка" не ограничена, то для них правительством РФ смогут быть установлены специальные требования по размещению карточек товаров. Например, при запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда, маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара», — пояснил министр.

Кроме того, при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда площадки будут параллельно рекомендовать аналогичный российский товар, добавил Алиханов.