Нилов рассказал, как будут работать россияне на майские праздники

В мае 2026 будет два периода выходных, а между ними – рабочие дни.

Россияне в 2026 году будут работать с 4 по 8 мая. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Что касается периода между праздниками – с 4 по 8 и 12-15 мая – эти дни являются обычными рабочими днями», — пояснил депутат.

Если россияне хотят дольше отдохнуть, они могут взять на этот период неоплачиваемый отпуск или договорится с работодателем об удаленной работе, создавая себе более оптимальные условия для труда и отдыха, добавил Нилов.

Смотрите актуальный производственный календарь на 2026 год на «Клерке».