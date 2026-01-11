С 9 января 2026 выросли штрафы за навязывание дополнительных платных услуг

В последние годы покупателям все чаще навязывали допуслуги. Теперь штрафы за это составят до 0,5 млн рублей.

С 9 января 2026 года вступили в силу изменения в КоАП, направленные на дополнительную защиту прав россиян, сообщается на сайте Госдумы.

Изменения внесли в ст. 14.8 КоАП. Теперь штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату составят:

для должностных лиц — до 150 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

«В последние годы наблюдался рост случаев навязывания людям товаров и услуг за дополнительную плату: в 2022 году — 782 случая, в 2023 — 3179, в 2024 — 4132. Жалоб граждан меньше не стало», – сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В апреле 2025 года установили законодательный запрет на такое навязывание. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов, добавил он.