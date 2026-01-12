Разница в пенсиях работающих и незанятых сократится до 2-3 тысяч рублей

В среднем россияне будут получать по старости 25-26 тысяч рублей, а неработающие пенсионеры порядка 28 тысяч.

Разрыв между выплатами сократится до 2-3 тыс. Это станет минимальным значением с 2021 года, пишут «Известия».

Основная причина — возобновление индексации пенсий работающих. Также на сокращение разрыва повлиял рост доходов и выход на пенсию мужчин в возрасте 64 лет и женщин в 59 лет.

Эксперты издания считают, что несмотря на рост доходов, пенсионерам их все равно недостаточно для комфортной жизни, ведь инфляция тоже растет.

Самые низкие пенсии по старости получают жители Северного Кавказа — Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Средний уровень выплат на 18% ниже общероссийского. Большие выплаты у пенсионеров из Москвы, северо-запада и севера. Например, в 2025 году в Чукотском автономного округе средняя пенсия приблизилась к 40 тыс. рублей.