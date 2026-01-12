В 2026 году государство может установить постоянный контроль за некоторыми видами промышленной продукции
Власти хотят ввести постоянный контроль за стройматериалами, аттракционами, машиностроительной продукцией и другими товарами.
Минпромторг и Росстандарт подготовили законопроект о постоянном контроле за отдельными группами промпродукции, включая стройматериалы, машиностроительную продукцию, аттракционы, авиакеросин и другие товары.
«Ожидаем, что документ будет принят в 2026 году», — сказал глава Росстандарта Антон Шалаев.
С 2024 года в России проходит эксперимент по госконтролю за стройматериалами. За это время Росстандарт провел около 38 тыс. профилактических и 5 тыс. контрольных мероприятий, некоторые виды товаров отозвали с рынка. В результате впервые с 2020 года начала снижаться доля контрафакта.
Эксперимент будет продолжаться и в 2026 году.
