8095 Премиум моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: рынок отечественных роботов может расти на 38%, россияне чаще экономят на лекарствах, трафик публичных Wi-Fi вырос в 10 раз, в Москве рекордные сугробы

Подготовили обзор главных событий дня — 12 января 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Депутаты собираются ввести генетические тесты для будущих родителей, их включат в систему ОМС. Ожидается, что тестирование позволит выявить у будущего ребенка наследственные заболевания. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX запустил опрос, а нужно ли это.

  • Отечественный рынок промышленных роботов при оптимистичном сценарии до 2030 года может расти примерно на 38% ежегодно. За прошедший год его объем составил 7,86 млрд рублей.

  • В 2026 году премии по ОСАГО и каско покажут ускоренный рост — на 16%, до 393 млрд рублей. Это следует из прогноза рейтингового агентства АКРА. 

  • Вложения инвесторов в фонды денежного рынка оказались рекордными за шесть лет. Чистый приток в эти инструменты за неделю составил почти $150 млрд. 

  • Россияне в 2025 году стали чаще экономить на лекарствах, активнее сравнивая цены и выбирая более выгодные предложения. Несмотря на общую тенденцию к экономии, фармацевтический рынок России в 2025 году вырос на 13% по сравнению с 2024 годом.

  • В Пермском крае с 1 марта 2026 года сократят время продажи алкогольных напитков на один час. Приобрести алкоголь будет возможно с 8:00 до 22:00.

  • Совокупный трафик публичных Wi-Fi-сетей в 2025 году в России увеличился в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 13,8 млн ТБ. 

  • Прокуратура Москвы взяла на контроль ситуацию с уборкой снега. Ведомство контролирует своевременность уборки снега и очистки скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

  • Утром 12 января 2026 года в Москве высота сугробов достигла 49 сантиметров — рекорда для этого дня, установленного в 1942 году.

  • Мошенники начали похищать профили на Госуслугах под предлогом капремонта. Они предлагают воспользоваться «официальным ботом» и передать так называемый «ключ оцифровки» — на самом деле это код доступа к учетной записи.

  • Роскачество собирается утвердить ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты.

  • В России впервые оштрафовали пользователя Telegram за грубость в голосовом сообщении. Размер наказания составил 3 тыс. рублей.

  • «АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе. Глава компании Максим Соколов заявлял о планах увеличить производство в 2026 году примерно на четверть, до 400 тыс. машин.

  • Приставы начали исполнительное производство по выселению Ларисы Долиной из квартиры.

  • Житель США купил за 500 долларов заброшенную складскую ячейку и обнаружил в ней старый сейф, в котором оказалось 7,5 млн долларов наличными.

  • Компания Mattel представила куклу Барби с расстройством аутичного спектра. Она носит наушники с шумоподавлением, у нее есть спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации.

Автор

Houzzy
Обзоры для бухгалтера

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027

В этой подборке вы найдете 50 дизайн-студий, чьи проекты вдохновляют, удивляют и остаются в памяти. Мы собрали лучшие дизайнерские бюро и студии, которые умеют слышать клиента, трансформировать идеи в гармоничное пространство и создавать не просто красивую картинку, а настоящее ощущение дома.

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027
1
PROID.studio

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум