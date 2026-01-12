⚡️ Итоги дня: рынок отечественных роботов может расти на 38%, россияне чаще экономят на лекарствах, трафик публичных Wi-Fi вырос в 10 раз, в Москве рекордные сугробы

Депутаты собираются ввести генетические тесты для будущих родителей, их включат в систему ОМС. Ожидается, что тестирование позволит выявить у будущего ребенка наследственные заболевания. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX запустил опрос, а нужно ли это.

Отечественный рынок промышленных роботов при оптимистичном сценарии до 2030 года может расти примерно на 38% ежегодно. За прошедший год его объем составил 7,86 млрд рублей.

В 2026 году премии по ОСАГО и каско покажут ускоренный рост — на 16%, до 393 млрд рублей. Это следует из прогноза рейтингового агентства АКРА.

Вложения инвесторов в фонды денежного рынка оказались рекордными за шесть лет. Чистый приток в эти инструменты за неделю составил почти $150 млрд.

Россияне в 2025 году стали чаще экономить на лекарствах, активнее сравнивая цены и выбирая более выгодные предложения. Несмотря на общую тенденцию к экономии, фармацевтический рынок России в 2025 году вырос на 13% по сравнению с 2024 годом.

В Пермском крае с 1 марта 2026 года сократят время продажи алкогольных напитков на один час. Приобрести алкоголь будет возможно с 8:00 до 22:00.

Совокупный трафик публичных Wi-Fi-сетей в 2025 году в России увеличился в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 13,8 млн ТБ.

Прокуратура Москвы взяла на контроль ситуацию с уборкой снега. Ведомство контролирует своевременность уборки снега и очистки скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Утром 12 января 2026 года в Москве высота сугробов достигла 49 сантиметров — рекорда для этого дня, установленного в 1942 году.

Мошенники начали похищать профили на Госуслугах под предлогом капремонта. Они предлагают воспользоваться «официальным ботом» и передать так называемый «ключ оцифровки» — на самом деле это код доступа к учетной записи.

Роскачество собирается утвердить ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты.

В России впервые оштрафовали пользователя Telegram за грубость в голосовом сообщении. Размер наказания составил 3 тыс. рублей.

«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе. Глава компании Максим Соколов заявлял о планах увеличить производство в 2026 году примерно на четверть, до 400 тыс. машин.

Приставы начали исполнительное производство по выселению Ларисы Долиной из квартиры.

Житель США купил за 500 долларов заброшенную складскую ячейку и обнаружил в ней старый сейф, в котором оказалось 7,5 млн долларов наличными.