🧾 Нужен ли чек от продавца, если товары доставляет маркетплейс

Если продавец самостоятельно не передает товар, то ему не нужно применять ККТ.

Продавец на УСН торгует на Яндекс Маркете, товар доставляется наемным транспортом. Полная предоплата за товар и доставку приходит площадке. Яндекс выдает чеки на аванс.

Нужно ли продавцу выбивать чек об полной оплате, если деньги он не получает, спросили в чате ФНС. Технически чек пробить невозможно, данных покупателя Яндекс не дает.

В письме ФНС от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@ говорится, что чек выбивать не нужно, добавил налогоплательщик.

Если продавец не осуществляет самостоятельно передачу товара, то ему не нужно применять ККТ в данной ситуации, ответили налоговики.

