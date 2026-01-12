8092 ОК Общ моб 1
Инвалидам и россиянам старше 80 лет могут установить надбавку к пенсии в размере МРОТ

Чтобы пенсионеры и инвалиды получали необходимый уход, депутаты хотят для них увеличить надбавку к пенсии до размера МРОТ.

12 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому специальную надбавку на уход в размере МРОТ смогут получить россияне старше 80 лет, а также инвалиды I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля.

«Проектируемые нормы позволят обеспечить более стабильное финансовое обеспечение ухода», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас пожилые старше 80 лет и инвалиды I группы получают надбавку на уход в размере 1,2 тыс. рублей в месяц.

Также на основании Указа Президента от 26.02.2013 № 175 установлена ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Если законопроект примут, он вступит в силу задним числом, с 1 января 2026 года.

