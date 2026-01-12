Многодетным семьям предлагают возмещать расходы на подключение к сетям полученной от государства земли

Если многодетным семьям достался участок без инженерной инфраструктуры, то расходы на подключение к ним будут компенсировать за счет федерального бюджета. Такой законопроект внесли в Госдуму.

12 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому многодетные семьи смогут возместить затраты, связанные с благоустройством земельного участка, если они получили от государства землю без инженерной инфраструктуры.

Многодетные семьи имеют право бесплатно получить от государства земельный участок. Однако не всегда они соответствуют требованиям для комфортного проживания, поэтому россиянам приходится тратить дополнительные средства на подключение к сетям, строительство подъездных путей и прочую инфраструктуру.

В такой ситуации приходится тратить собственные средства на оснащение участков коммуникациями или требовать подключения от региональных или муниципальных властей. Однако за это приходится судиться, ведь действующее законодательство не предусматривает требований о наличии необходимых коммуникаций при предоставлении земельных участков.

«Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженернотехнического обеспечения», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, расходы, которые многодетные понесли на обеспечение участков нужной инфраструктурой, могут компенсировать за счет средств федерального бюджета. Порядок возмещения определит правительство.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.