МСП сэкономили 125 млн рублей на партнерских программах от Минэка

В 2025 года представители малого и среднего бизнеса сэкономили 125 млн рублей благодаря партнерским программам по поддержке МСП.

Партнерские программы позволяют предпринимателям повышать знания в области налогообложения, финансовой грамотности и других тем. Второе направление — партнерские центры компетенций по маркировке, рекламе, логистике на базе «Мой бизнес», а третье — специальные бонусные проекты с уникальными условиями.

«Главное преимущество этих программ в том, что они проверены на достоверность и качество и реализуются на максимально выгодных для предпринимателей условиях. Сегодня пул наших партнеров насчитывает более 30 организаций», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также она добавила, что программы проводят на основе обратной связи от бизнеса, которую власти получают в ходе отраслевых исследований и рабочих встреч.

Например, в 2025 году на базе центров «Мой бизнес» прошли совместные просветительские кампании с Банком России, системой цифровой маркировки «Честный ЗНАК», проектом «РБК Франшизы». Запустили около 10 программ в партнерстве с hh.ru, АО «Национальная система платежных карт», SuperJob, «Авито» и другими организациями.

Инициативы позволяют 25 тыс. предпринимателей ежегодно получать доступ к инструментам для развития бизнеса. Например, креативное агентство из Екатеринбурга смогло разместить более 20 вакансий на SuperJob и получить доступ к базе резюме. В результате сократились затраты на платное размещение вакансий.