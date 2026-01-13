Минтруд: вырастет ли выплата из маткапитала, назначенная в 2025 году

Выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет вырастет вместе с прожиточным минимумом.

Минтруд разъяснил, увеличится ли в 2026 году выплата из маткапитала, если ее назначили в прошлом году.

«Эта выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка, поэтому после индексации с 1 января ее размер тоже увеличивается автоматически», — указало ведомство.

Выплата из маткапитала на ребенка до 3 лет равна 1 региональному ПМ на детей в месяц. Подавать дополнительно заявление на перерасчет не придется.

Пособие выплатят в текущем месяце за предыдущий: пособие за январь придет в феврале, а за февраль — в марте.

Пособие за январь уже считается в новом размере с учетом индексации ПМ, и первые увеличенные выплаты придут в феврале, добавил Минтруд.