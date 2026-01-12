8095 Премиум моб 1
📻 На «Клерке» вышел аудиоподкаст о налоговой реформе 2026!

Быстро и понятно рассказали о налоговой реформе 2026 года в первом аудиоподкасте. Узнайте, как налоговая нагрузка скажется на бизнесе и рост цен.

У «Клерка» появился новый информационный формат — аудиоподскат. Первый выпуск посвящен налоговой реформе 2026 года, а также тотальному контролю бизнеса со стороны ФНС.

Ведущие обсудили важные изменения в НДС, порассуждали о том, как это скажется на росте цен и экономической ситуации в целом.

Узнайте, как выживать бизнесу в 2026 году. Послушать подскаст можно в телеграм-канале фаундера «Клерка» Бориса Мальцева.

Расскажите, что думаете о новом формате? Удобно ли вам получать новости в аудио?

