👌 Утверждена новая рекомендация для подготовки бухотчетности за 2025 год

Требования ФСБУ к структуре отчета о финансовых результатах не содержат правила распределения доходов и расходов между итоговыми показателями отчета.

Фонд «НРБУ "БМЦ"» (Бухгалтерский методологический центр) утвердил новую рекомендацию Р-178/2025-КпР «Прибыль (убыток) от продаж».

Рекомендация призвана устранить пробел в действующей системе регулирования бухгалтерской отчетности, связанный с формированием показателя «прибыль (убыток) от продаж» в условиях применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 9/2025 «Доходы».

Требования федеральных стандартов к структуре отчета о финансовых результатах не содержат правил распределения доходов и расходов между итоговыми показателями отчета, считают эксперты НРБУ «БМЦ».

Эта проблема проявляется по показателю «прибыль (убыток) от продаж», который в российской практике служит аналогом «операционной прибыли» и является ключевым индикатором для финансового анализа.

«Отсутствие внятных критериев приводит к неоднородности практики, снижению сопоставимости отчетности и ограничивает пользователей в возможности получать достоверное представление о финансовых результатах», — пишет фонд.

Новая рекомендация устраняет эту неопределенность, формализует критерии включения доходов и расходов в прибыль (убыток) от продаж. В частности, определены:

включение дохода или расхода в прибыль (убыток) от продаж по остаточному принципу: когда он не относится к прекращаемой деятельности, к налогу на прибыль, к привлечению финансирования и к обособленному инвестированию;

критерии отнесения доходов и расходов к привлечению финансирования и к обособленному инвестированию;

исключение для организаций, предоставляющих финансирования клиентам и (или) инвестирующих в активы в качестве основного предмета своей деятельности;

обособленное представление каждого существенного показателя доходов и расходов с использованием наименования, наилучшим образом отражающего сущность показателя;

принцип кодирования показателей в представляемой отчетности.

Рекомендации основаны на положениях МСФО (IFRS) 18 «Представление и раскрытие информации в финансовых отчетах», в котором доходы и расходы классифицируются по пяти категориям.

Принятие документа – важный шаг в развитии российского бухгалтерского регулирования, считают эксперты. Документ делает отчетность более сопоставимой, понятной и удобной для финансового анализа, поможет сблизить российскую практику с международными подходами к классификации доходов и расходов.

Рекомендация может применяться организациями при подготовке отчетности уже начиная с отчетности за 2025 год.

Научим работать по новым ФСБУ и без ошибок применять действующие стандарты на новом курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2026». Вы узнаете, как отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽.Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.