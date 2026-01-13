Алиханов: объем параллельного импорта будут снижать и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями
Минпромторг будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на нормальные правоотношения с правообладателями.
Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.
«Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями», — сказал он.
Министр пояснил, что снижение поставок товаров через механизм параллельного импорта связано с развитием отечественных производственных мощностей и наличием альтернатив из дружественных стран.
При этом механизм параллельного импорта продлен на 2026 год, добавил Алиханов.
