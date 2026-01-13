8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Импорт

Алиханов: объем параллельного импорта будут снижать и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями

Снижение параллельного импорта связано с развитием отечественного производства и наличием альтернатив из других стран.

Минпромторг будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на нормальные правоотношения с правообладателями.

Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

«Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями», — сказал он.

Министр пояснил, что снижение поставок товаров через механизм параллельного импорта связано с развитием отечественных производственных мощностей и наличием альтернатив из дружественных стран.

При этом механизм параллельного импорта продлен на 2026 год, добавил Алиханов.

Автор

Houzzy
Обзоры для бухгалтера

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027

В этой подборке вы найдете 50 дизайн-студий, чьи проекты вдохновляют, удивляют и остаются в памяти. Мы собрали лучшие дизайнерские бюро и студии, которые умеют слышать клиента, трансформировать идеи в гармоничное пространство и создавать не просто красивую картинку, а настоящее ощущение дома.

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027
1
PROID.studio

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум