Зарубежные лекарства продолжат продавать в особом порядке до конца 2027 года
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 30 декабря 2025 года № 2219. Согласно документу, до 31 декабря 2027 года продлен особый порядок продажи зарегистрированных зарубежных лекарств.
В частности, продавцы смогут продавать препараты в иностранной упаковке, но этикетка должна быть на русском языке.
«Решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы», — сказано на сайте кабмина.
Решение о применении особого порядка при продаже конкретных медикаментов иностранного происхождения принимают представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и таможни.
