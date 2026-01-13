Зарубежные лекарства продолжат продавать в особом порядке до конца 2027 года

Чтобы не было перебоев в поставке лекарств, власти продлили особый порядок продажи иностранных препаратов до 31 декабря 2027 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 30 декабря 2025 года № 2219. Согласно документу, до 31 декабря 2027 года продлен особый порядок продажи зарегистрированных зарубежных лекарств.

В частности, продавцы смогут продавать препараты в иностранной упаковке, но этикетка должна быть на русском языке.

«Решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы», — сказано на сайте кабмина.

Решение о применении особого порядка при продаже конкретных медикаментов иностранного происхождения принимают представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и таможни.