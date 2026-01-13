8092 ОК Общ моб 1
🎁 Дарим подарки на Старый Новый год! Скидки до 75% на профкурсы для бухгалтера

Продлеваем праздничные скидки в честь Старого Нового года! Скорее выбирайте курсы профпереподготовки и повышения квалификации — старт потока 15 января 2026.

Главные подарки уже раздарены, но мы припасли еще кое-что специально к Старому Новому году. Чтобы сбылись все ваши самые амбициозные планы на 2026 год, мы дарим вам скидки на профкурсы до -75%! Не упустите шанс сделать себе еще один новогодний подарок и стать на шаг ближе к цели.

Углубляйте свои знания, расширяйте инструментарий, чтобы решать более сложные задачи. Докажите работодателю свой профессионализм и получите в 2026 году заслуженное повышение.

Поторопитесь — начинаем обучение 15 января.

Главный бухгалтер на ОСНО

Вы научитесь составлять отчетность в налоговую и СФР по новым требованиям 2026 года, рассчитывать НДС 22%, НДФЛ, страховые взносы и зарплату, работать с кадрами. Узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки. Повысите квалификацию и сможете увеличить свой доход.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Главный бухгалтер на УСН

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям, узнаете, что меняется в расчете НДС на УСН в 2026 году, как получить льготы, проходить налоговый контроль, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Кадровик с нуля до профи

Вы научитесь настраивать и вести кадровый учет в организации, принимать и увольнять сотрудников, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, работать в 1С:ЗУП. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов по требованиям 2026 года.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 73%: 8 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».

