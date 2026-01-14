Аксаков: ставку по семейной ипотеке свяжут с количеством детей

Проценты по семейной ипотеке должны будут стимулировать рождаемость.

Ставка по семейной ипотеке в РФ может стать дифференцированной, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сейчас независимо от количества детей дается льготная ипотека под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается «увязать процентные ставки» с количеством детей, рожденных в семье.

Процентные ставки по такой ипотеке еще обсуждают.

«Если родился первый ребенок, 10% — такая цифра обсуждается», — сказал Аксаков.

При рождении второго ребенка ставка снизится до 6%, третьего – до 4%.

Кроме того, проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки, добавил депутат.