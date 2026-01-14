«Астра» обсуждает покупку контрольного пакета «МойОфис» у «Лаборатории Касперского»: что известно по источникам

«Астра» может получить собственный офисный пакет: группа обсуждает покупку контрольного пакета в «МойОфисе» у «Лаборатории Касперского», которая решила выйти из проекта после многолетних попыток сделать его прибыльным.

Группа компаний «Астра» ведет переговоры с «Лабораторией Касперского» о покупке контрольного пакета (более 50%) в компании «Новые облачные технологии» — разработчике офисного пакета «МойОфис». По данным источников на ИТ-рынке, обсуждения действительно идут, однако стороны официально не раскрывают детали возможной сделки.

Один из собеседников издания утверждает, что «Лаборатория Касперского» решила рассмотреть продажу актива после длительных попыток вывести «МойОфис» в прибыль. Несмотря на рост бизнеса, проект так и не стал устойчиво рентабельным.

В «Астре» заявили, что на данный момент «ни о каких конкретных решениях речи не идет», и группа регулярно обсуждает различные стратегические сделки. «Лаборатория Касперского» отказалась от комментариев. В «Новых облачных технологиях» подтвердили, что компания не исключает привлечение инвестора, но при этом сообщили, что предметных переговоров об изменении структуры владения сейчас не ведется.

«Группа Астра» — это крупная российская IT-компания (ПАО «Группа Астра»), один из лидеров отечественного рынка программного обеспечения и средств защиты информации. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное ПО, включая собственную линейку защищенных операционных систем Astra Linux, платформы виртуализации, решения для управления ИТ-инфраструктурой, безопасности, резервного копирования и другие корпоративные продукты. Основной штаб находится в Москве. Генеральный директор — Илья Сивцев. В группу входят несколько разработчиков и сервисных компаний, а компания активно растет за счет M&A и собственного развития продуктов.

«МойОфис» — один из крупнейших российских разработчиков офисного ПО. Компания была основана в 2013 году и выпускает пакет программ для работы с документами, таблицами, презентациями, почтой и совместной работой, который активно продвигается как альтернатива Microsoft Office для госсектора и крупного бизнеса.