«Астра» обсуждает покупку контрольного пакета «МойОфис» у «Лаборатории Касперского»: что известно по источникам
Группа компаний «Астра» ведет переговоры с «Лабораторией Касперского» о покупке контрольного пакета (более 50%) в компании «Новые облачные технологии» — разработчике офисного пакета «МойОфис». По данным источников на ИТ-рынке, обсуждения действительно идут, однако стороны официально не раскрывают детали возможной сделки.
Один из собеседников издания утверждает, что «Лаборатория Касперского» решила рассмотреть продажу актива после длительных попыток вывести «МойОфис» в прибыль. Несмотря на рост бизнеса, проект так и не стал устойчиво рентабельным.
В «Астре» заявили, что на данный момент «ни о каких конкретных решениях речи не идет», и группа регулярно обсуждает различные стратегические сделки. «Лаборатория Касперского» отказалась от комментариев. В «Новых облачных технологиях» подтвердили, что компания не исключает привлечение инвестора, но при этом сообщили, что предметных переговоров об изменении структуры владения сейчас не ведется.
«Группа Астра» — это крупная российская IT-компания (ПАО «Группа Астра»), один из лидеров отечественного рынка программного обеспечения и средств защиты информации. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное ПО, включая собственную линейку защищенных операционных систем Astra Linux, платформы виртуализации, решения для управления ИТ-инфраструктурой, безопасности, резервного копирования и другие корпоративные продукты. Основной штаб находится в Москве. Генеральный директор — Илья Сивцев. В группу входят несколько разработчиков и сервисных компаний, а компания активно растет за счет M&A и собственного развития продуктов.
«МойОфис» — один из крупнейших российских разработчиков офисного ПО. Компания была основана в 2013 году и выпускает пакет программ для работы с документами, таблицами, презентациями, почтой и совместной работой, который активно продвигается как альтернатива Microsoft Office для госсектора и крупного бизнеса.
По данным за 2024 год, выручка «МойОфис» составила 2,01 млрд рублей, увеличившись на 7,4% по сравнению с 2023 годом. При этом компания осталась убыточной: чистый убыток составил около 1,2 млрд рублей, хотя, по заявлениям самой компании, он сократился более чем в четыре раза. В компании работает около 1 100 сотрудников, из них примерно 800 — разработчики.
Контрольный пакет «Новых облачных технологий» принадлежит «Лаборатории Касперского». Ранее сообщалось, что ее доля превышала 60%, а в более поздних оценках указывалась на уровне около 70%. «Касперский» последовательно наращивал участие в «МойОфисе» с 2019 по 2022 год, объясняя это стратегией диверсификации бизнеса и технологической связкой с собственной операционной системой KasperskyOS.
Эксперты ИТ-рынка считают, что покупка «МойОфис» может быть логичным шагом для «Астры». Группа развивает собственную экосистему российского ПО, включая операционную систему Astra Linux, и наличие офисного пакета в составе группы позволило бы предлагать корпоративным и государственным заказчикам более цельное «импортонезависимое» решение. Однако аналитики отмечают, что «МойОфис» остается сложным и капиталоемким продуктом, а его вывод на устойчивую прибыльность требует времени и серьезных инвестиций.
Финансовые условия возможной сделки, ее структура и сроки пока не раскрываются. Официально подтвержден лишь сам факт переговоров, и стороны не дают понять, приведут ли они к реальной продаже контрольного пакета. Пока это история в жанре «разговариваем — но ничего не обещаем».
