❔ Нужно ли сообщать в налоговую о переезде ИП в другой регион

В чате ФНС спросили – нужно ли передавать сведения в налоговую о смене прописки ИП при переезде в другой регион, или сведения автоматически передаются в новую ИФНС.

Сведения о регистрации физлица по месту жительства представляют в налоговую в электронном виде органы МВД в течение 10 дней после дня регистрации (п. 3 ст. 85 НК).

«Постановка на учет в новом налоговом органе при изменении адреса регистрации по месту жительства осуществляется налоговыми органами автоматически в пятидневный срок на основании поступивших из МВД сведений о новом адресе регистрации», — ответили налоговики.

Если нужно уточнить сведения о месте жительства в информационных ресурсах налоговой, в чате ФНС рекомендуют обратиться в налоговую по месту жительства лично, почтой или через сервисы «Личный кабинет» и «Обратиться в ФНС».