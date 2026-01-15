Введут дополнительную гарантию получения доходности с пенсионных сбережений

Депутаты Госдумы устранят пробел, из-за которого пенсионеры могли остаться без доходности со своих накоплений.

14 января 2026 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о гарантированном доходе с пенсионных накоплений.

Документ устранит пробел, из-за которого пенсионеры могли остаться без доходности. Власти будут гарантировать, что накопления увеличатся за счет инвестиционного дохода, даже если в течение года страховые взносы работодателя временно не поступали в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

«Законопроектом предлагается использовать в качестве источника получения застрахованными лицами дохода от размещения поступивших за таких лиц взносов на накопительную пенсию в случае превышения сумм возвратов страхователям — излишне уплаченных ими в предшествующих периодах средств над объемом поступлений страховых взносов на накопительную пенсию», — сказано в пояснительной записке.

Для того, чтобы пенсионерам гарантировать доход, в СФР сформируют специальный резерв.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу задним числом, с 1 января 2026 года.