Эксперт расскажет, как составлять отчетность по новому ФСБУ
Уже завтра — 16 января 2026 года в 11:00 мск — состоится практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой.
На консультации разберем:
1. Годовой отчет 2025 и частые ошибки:
обзор изменений в формах бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023;
топ-5 ошибок в бухгалтерской отчетности.
2. Ключевые изменения, которые надо учесть в работе с ФСБУ.
3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
4. Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре 16 января в 11:00 мск!
Насколько справедлив предложенный переход к НДС для малого бизнеса, учитывая его низкую маржинальность? Если реформа направлена на увеличение налоговых поступлений, то не является ли такой подход контрпродуктивным, если он приведет к сокращению налог