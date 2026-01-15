Эксперт расскажет, как составлять отчетность по новому ФСБУ

Разберитесь вместе с аудитором, как составлять отчетность по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также что еще учесть в работе с ФСБУ.

Уже завтра — 16 января 2026 года в 11:00 мск — состоится практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой.

На консультации разберем:

1. Годовой отчет 2025 и частые ошибки:

обзор изменений в формах бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023;

топ-5 ошибок в бухгалтерской отчетности.

2. Ключевые изменения, которые надо учесть в работе с ФСБУ.

3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 16 января в 11:00 мск!