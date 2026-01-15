Корпорация МСП не сможет оказывать имущественную поддержку малому и среднему бизнесу

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий полномочия и функции Корпорации МСП.

Поправки вносят в закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

Из функций корпорации исключили оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в частности, передачу им в собственность, владение или пользование объектов недвижимости (включая земельные участки). Также убрали необходимость разработки и утверждения советом директоров корпорации трехлетней и долгосрочной программ деятельности.

Сейчас в законе о развитии МСП указано, что Корпорация МСП может оказывать имущественную поддержку предпринимателям, например, передавать здания, помещения или землю.

«Но на практике у нее нет такого имущества и никогда не было. Реализовать эту норму было невозможно, и она превращалась в формальность, которая лишь создавала путаницу и завышенные ожидания у предпринимателей», — пояснил член комитета Госдумы по МСП, соавтор законопроекта Алексей Говырин.

Структуру полномочий корпорации сделали более точной и соответствующей реальному положению дел. А предприниматели избавятся от правовой иллюзии, не подкрепленной механизмами исполнения, добавил парламентарий.

Вторая часть изменений касается плановых документов корпорации.

«Сейчас она обязана готовить стратегию развития, годовую программу, трехлетнюю программу и долгосрочную программу. Такая система сложилась еще несколько лет назад, но сегодня она уже не согласуется с новым порядком стратегического планирования для компаний с государственным участием», — отметил Говырин.

Но с августа 2024 года действует единый стандарт: базовым документом становится стратегия развития, а годовые программы служат инструментом ее реализации. Поэтому избыточные требования к подготовке трехлетних и долгосрочных программ убрали.