СФР начал держать в курсе о тратах из маткапитала и остатке денег

С 1 января 2026 года заработало информирование о перечислении средств материнского капитала на выбранные направления.

Соцфонд будет уведомлять семьи о перечислении маткапитала на выбранное направление:

в месячный срок — после этой операции;

в течение месяца — в случае ежемесячных выплат, после перечисления последней из них.

Так семьям будет проще узнать, сколько средств из материнского капитала потрачено, на какие цели и сколько осталось.