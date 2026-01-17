СФР начал держать в курсе о тратах из маткапитала и остатке денег
С 1 января 2026 года заработало информирование о перечислении средств материнского капитала на выбранные направления.
Соцфонд будет уведомлять семьи о перечислении маткапитала на выбранное направление:
в месячный срок — после этой операции;
в течение месяца — в случае ежемесячных выплат, после перечисления последней из них.
Так семьям будет проще узнать, сколько средств из материнского капитала потрачено, на какие цели и сколько осталось.
