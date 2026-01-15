КПК ОБЩ 8103
📄 С 15 января 2026 действует единая форма запроса на предоставление выписки из ЕГРН

Налоговики регламентировали процедуру подачи запросов о сведениях из ЕГРН для компаний и физлиц.

С 15 января 2026 года вступит в силу приказ ФНС от 13.11.2025  № ЕД-7-14/975@ об утверждении формы и формата запроса + формы и формата выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, напомнило УФНС.

Этот приказ регламентирует процедуру подачи запросов на предоставление сведений из ЕГРН организациями и физлицами, позволяя запрашивать информацию о себе и о третьих лицах.

Состав сведений в ЕГРН по-прежнему определен приказом Минфина от 22.06.2017 № 99н, уточнили налоговики.

Новый документ определяет единую форму запроса и выписок для разных категорий налогоплательщиков: российских и иностранных организаций, физлиц.

Форма запроса предусматривает выбор конкретных реквизитов, которые будут в выписке из ЕГРН, а также возможность ограничить информацию по регионам РФ и видам учета (например, учет по месту нахождения недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков и др.).

Новый регламент позволит обеспечить единый стандарт и упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговой.

