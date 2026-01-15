КПК ОБЩ 8103
🏠 Владельцам гостевых домов могут разрешить регистрацию сразу нескольких объектов

Собственникам хотят разрешить регистрировать несколько гостевых домов, если они находятся на одном земельном участке.

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил собственникам разрешить регистрацию нескольких гостевых домов.

Часто встречаются случаи, когда на одном участке земли строят сразу несколько домов, но только один можно выбрать для регистрации в качестве гостевого. Чтобы бизнес не уходил в тень, депутат хочет позволить ставить на учет все объекты.

«Подобная практика широко распространена на юге России, ее игнорирование может стимулировать создание фиктивных юридических лиц, уход части средств размещения в тень или ее переход на арендную модель, что отразится на прозрачности эксперимента и гостиничной сфере», — сказал Сергей Кривоносов.

В некоторых регионах проходит эксперимент с гостевыми домами, там с 1 января 2026 года запрещена деятельность таких объектов, если они не попали в реестр.

