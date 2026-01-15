🚖 Таксопарки просят выделить им квоту на нелокализованные автомобили

Предприятия в сфере такси, как и самозанятые, хотят получить квоту на нелокализованные автомобили в размере 25%.

До 2033 года самозанятые таксисты могут работать на автомобилях, которые не соответствуют требованиям локализации. Им выделили квоту в размере 25% от общего числа машин в региональном реестре такси. Таких же условий хотят добиться таксопарки.

Это предложение озвучила инициативная группа по созданию ассоциации таксомоторных парков. Участники рынка считают, что распространение квоты на таксопарки позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления до 3-5 млрд рублей в год. Квотой смогут воспользоваться до 500 предприятий, пишет «Коммерсант».

К локализованным автомобилям относятся 22 модели от 6 брендов (Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич»).

По данным исследования Национального совета такси, 66% таксопарков не собираются обновлять автопарки в 2026 году. Основная причина — низкая окупаемость.