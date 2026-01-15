КПК ОБЩ 8103
⚡️ Итоги дня: MAX не взламывали, вырос спрос на пармастеров, 2023-2025 годы стали самыми жаркими в истории, все KFC переименовали в Rostic's

Подготовили обзор главных событий дня — 15 января 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Спрос на небольшие квартиры до 40 кв. м в бизнес-классе вырос в 1,8 раза.

  • Ставки аренды на комнаты в РФ снизились впервые с 2017 года. В целом по стране комнаты потеряли 2,2% от цены аренды и теперь сдаются в среднем за 11,6 тыс. рублей.

  • Большинство российских компаний, вышедших на IPO за последние два года, принесли заметные убытки инвесторам. Из 18 новых публичных компаний только пять смогли увеличить стоимость своих акций.

  • По итогам 2025 года объем рынка страхования жизни (54% от всего рынка) может снизиться в пределах 2% — до 2 трлн рублей. Это связано в первую очередь с серьезным сокращением сегмента накопительного страхования жизни на фоне перехода к длинным договорам.

  • В MAX опровергли сообщения об утечке данных 15 млн человек. Сведения о возможной утечке данных пользователей мессенджера были опубликованы на хакерском форуме DarkForums.

  • В январе 2026 года на 65% вырос спрос на услуги пармастеров — специалистов, которые отвечают за комплексное проведение процедуры парения в банях.

  • Иностранные рекламодатели вложили в рекламу путешествий через сервисы компании «Яндекс» на 37% больше год к году, превысив 1,7 млрд рублей.

  • Годы с 2023 по 2025 стали самыми жаркими за всю постиндустриальную историю человечества, то есть по крайней мере с 1850 года. 

  • Следственный комитет разработал свои программы по распознаванию лиц для раскрытия IT-преступлений.

  • В России больше не осталось ресторанов KFC, они переименованы в Rostic's. По состоянию на начало 2026 года общее количество ресторанов под новым брендом — более 1 300.

  • Минобрнауки скорректировало порядок приема в вузы в 2026 году, изменения внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей.

  • По оценкам «Яндекса», затраты на годовое содержание роверов оказались на 49-66% меньше, чем расходы на оплату труда пеших курьеров в различных регионах.

  • Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в России по итогам 2025 года выросла на 22%, достигнув 1,95 млн рублей.

  • Общероссийское объединение пассажиров предлагает предоставить детям до 12 лет скидку в размере 50% на авиабилеты, если они путешествуют без взрослых.

  • Роскачество нашло нарушения у всех проверяемых светодиодных ламп. Не соответствуют маркировке по показателю светового потока товары 11 марок: Smartbuy, In Home, Leek, «Космос», «ЭРА», «Онлайт», Bellight, «Старт», Ergolux, «Ашан», Tokov.

  • Нейросеть Gemini научили автоматически находить контекст в Gmail, Google Фото и других сервисах Google для ответов на запросы.

