⚡️ Итоги дня: MAX не взламывали, вырос спрос на пармастеров, 2023-2025 годы стали самыми жаркими в истории, все KFC переименовали в Rostic's

Спрос на небольшие квартиры до 40 кв. м в бизнес-классе вырос в 1,8 раза.

Ставки аренды на комнаты в РФ снизились впервые с 2017 года. В целом по стране комнаты потеряли 2,2% от цены аренды и теперь сдаются в среднем за 11,6 тыс. рублей.

Большинство российских компаний, вышедших на IPO за последние два года, принесли заметные убытки инвесторам. Из 18 новых публичных компаний только пять смогли увеличить стоимость своих акций.

По итогам 2025 года объем рынка страхования жизни (54% от всего рынка) может снизиться в пределах 2% — до 2 трлн рублей. Это связано в первую очередь с серьезным сокращением сегмента накопительного страхования жизни на фоне перехода к длинным договорам.

В MAX опровергли сообщения об утечке данных 15 млн человек. Сведения о возможной утечке данных пользователей мессенджера были опубликованы на хакерском форуме DarkForums.

В январе 2026 года на 65% вырос спрос на услуги пармастеров — специалистов, которые отвечают за комплексное проведение процедуры парения в банях.

Иностранные рекламодатели вложили в рекламу путешествий через сервисы компании «Яндекс» на 37% больше год к году, превысив 1,7 млрд рублей.

Годы с 2023 по 2025 стали самыми жаркими за всю постиндустриальную историю человечества, то есть по крайней мере с 1850 года.

Следственный комитет разработал свои программы по распознаванию лиц для раскрытия IT-преступлений.

В России больше не осталось ресторанов KFC, они переименованы в Rostic's. По состоянию на начало 2026 года общее количество ресторанов под новым брендом — более 1 300.

Минобрнауки скорректировало порядок приема в вузы в 2026 году, изменения внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей.

По оценкам «Яндекса», затраты на годовое содержание роверов оказались на 49-66% меньше, чем расходы на оплату труда пеших курьеров в различных регионах.

Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в России по итогам 2025 года выросла на 22%, достигнув 1,95 млн рублей.

Общероссийское объединение пассажиров предлагает предоставить детям до 12 лет скидку в размере 50% на авиабилеты, если они путешествуют без взрослых.

Роскачество нашло нарушения у всех проверяемых светодиодных ламп. Не соответствуют маркировке по показателю светового потока товары 11 марок: Smartbuy, In Home, Leek, «Космос», «ЭРА», «Онлайт», Bellight, «Старт», Ergolux, «Ашан», Tokov.