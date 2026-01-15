❔ Что делать, если подали два одинаковых заявления на патент
В чате ФНС пользователь спрашивает: как поступить, если заявление на патент задвоилось.
Налогоплательщик подал два одинаковых заявления на патент и получил два патента по одному и тому же виду деятельности.
Представитель налоговой порекомендовал написать в свободной форме заявление с просьбой аннулировать задвоенный патент. Документ нужно передать по месту учета.
