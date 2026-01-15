❔ Что делать, если подали два одинаковых заявления на патент

В свободной форме можно написать заявление об аннулировании патента, который задвоился.

В чате ФНС пользователь спрашивает: как поступить, если заявление на патент задвоилось.

Налогоплательщик подал два одинаковых заявления на патент и получил два патента по одному и тому же виду деятельности.

Представитель налоговой порекомендовал написать в свободной форме заявление с просьбой аннулировать задвоенный патент. Документ нужно передать по месту учета.

Разберитесь, как работать с ПСН и УСН после резкого снижения лимитов, совмещать режимы без риска потери патента и легально снижать налоговую нагрузку в новых условиях. Приходите на бесплатный вебинар «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов», который состоится 27 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Какие виды деятельности остались в ПСН, а какие исключены в 2026 году. Как правильно вести раздельный учет при совмещении УСН и патента. Как оформить перерасчет патента при изменении физических показателей (штат, площадь, транспорт). Ставки НДС – 22%, 5%, 7% и снижение лимита для обязательного НДС по УСН. Легальная оптимизация налогов при совмещении режимов.

Спикер — Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 27 января в 11:00 мск!