❔ Что делать, если подали два одинаковых заявления на патент

В свободной форме можно написать заявление об аннулировании патента, который задвоился.

В чате ФНС пользователь спрашивает: как поступить, если заявление на патент задвоилось.

Налогоплательщик подал два одинаковых заявления на патент и получил два патента по одному и тому же виду деятельности.

Представитель налоговой порекомендовал написать в свободной форме заявление с просьбой аннулировать задвоенный патент. Документ нужно передать по месту учета.

