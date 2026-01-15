❌ Депутат: WhatsApp могут полностью заблокировать в 2026 году
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в 2026 году в России могут полностью заблокировать мессенджер WhatsApp1.
«Это связано с тем, что WhatsApp1 принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta1, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — сказал Свинцов.
Также он добавил, что большинство его знакомых уже перешли в Telegram или в национальный мессенджер MAX.
Сейчас Роскомнадзор принимает ограничения к WhatsApp1, пользователям недоступны аудиозвонки.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
