❌ Депутат: WhatsApp могут полностью заблокировать в 2026 году

Из-за того, что мессенджер WhatsApp принадлежит компании, признанной экстремистской, его могут окончательно заблокировать.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в 2026 году в России могут полностью заблокировать мессенджер WhatsApp1.

«Это связано с тем, что WhatsApp1 принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta1, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — сказал Свинцов.

Также он добавил, что большинство его знакомых уже перешли в Telegram или в национальный мессенджер MAX.

Сейчас Роскомнадзор принимает ограничения к WhatsApp1, пользователям недоступны аудиозвонки.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

