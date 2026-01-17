Увеличена компенсация за нарушение исключительных прав

С 4 января 2025 года уточнены нормы ГК РФ о компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

В целях защиты исключительных прав в Гражданском кодексе, в частности, до 10 млн рублей увеличен верхний предел компенсации, определяемой в твердом размере.

Ее могут взыскать за совершение действий, которые не являются нарушением исключительного права, но способствовали этому.

Об этом сообщает сайт Госдумы.