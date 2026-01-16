Антимонопольная служба проверит стоимость продуктов на АЗС
Сенатор Айрат Гибатдинов попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить цены на питьевую воду и продукты питания. По сравнению с обычными магазинами они могут отличаться на 500%.
«Предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», — сказал Айрат Гибатдинов.
Также он добавил, что для автомобилистов, которые ездят на дальние расстояния, автозаправки — единственный способ купить продукты первой необходимости. На платных трассах обычные магазины встречаются очень редко.
На АЗС, которые расположены не на платных дорогах, цены также высокие, но наценка не 500%, а около 200-300%. Сенатор считает, что такое поведение предпринимателей недопустимо.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов согласился с проблемой и объяснил, что нужно продумать альтернативные места, где водители смогут приобрести воду и продукты.
Начать дискуссию