Антимонопольная служба проверит стоимость продуктов на АЗС

Для водителей АЗС стала единственной возможностью купить продукты и воду на платных дорогах, но наценка там доходит до 500%. Сенатор считает, что это несправедливо.

Сенатор Айрат Гибатдинов попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить цены на питьевую воду и продукты питания. По сравнению с обычными магазинами они могут отличаться на 500%.

«Предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», — сказал Айрат Гибатдинов.

Также он добавил, что для автомобилистов, которые ездят на дальние расстояния, автозаправки — единственный способ купить продукты первой необходимости. На платных трассах обычные магазины встречаются очень редко.

На АЗС, которые расположены не на платных дорогах, цены также высокие, но наценка не 500%, а около 200-300%. Сенатор считает, что такое поведение предпринимателей недопустимо.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов согласился с проблемой и объяснил, что нужно продумать альтернативные места, где водители смогут приобрести воду и продукты.