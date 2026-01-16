КПК ОБЩ 8103
🎫 Нужна ли ККТ, если ИП организует концерты, а билеты продают сторонние организации

При расчете наличными или с использованием электронных средств платежа (ЭСП) применять кассу обязательно.

Ситуация: ИП организовывает проведение концертов и спектаклей со сторонними исполнителями. Билеты продаются через сторонние билетные кассы по договору: онлайн через Кассы.ру и кассы домов культуры.

Нужно ли ИП иметь ККТ и выбивать кассовый чек, если билетная касса выдаст ИП денежные средства за проданные билеты наличными, спросили в чате ФНС.

При расчете наличными или с использованием ЭСП с предъявлением ИП и ЮЛ применяют ККТ в обязательном порядке, ответили налоговики.

    Ладно налоговики не ответили на поставленный вопрос. Но вы то зачем перепечатываете? Так нужна ККТ или нет?

