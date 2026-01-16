Госкорпорации начнут создавать производства без людей

Производства хотят перевести в режим «темных цехов», где автоматизированные системы смогут работать без присмотра сотрудников.

Минпромторг поручил государственным корпорациям подготовить план перевода производств в режим «темных цехов» — полностью автоматизированных систем, работа которых не требует вмешательства человека.

Пока что не разглашаются названия конкретных предприятий, где будут применять такую автоматизацию.

Ожидается, что такие изменения увеличат производительность труда и поднимут технологический суверенитет страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация заканчивает на заводе в Руднево первую очередь роботизации. Второй этап завершат в 2027 году.

Президент Владимир Путин поставил цель: к 2030 году вывести страну в топ-25 по плотности роботизации.