В Подмосковье в 2026 году станет меньше налоговых инспекций

В соответствии с приказом ФНС от 01.12.2021 № ЕД-7-12/026@ о проведении модернизации организационно-функциональной модели ФНС, в Московской области проводится реорганизация территориальных налоговых органов, сообщает региональное УФНС.

В ходе реорганизации ИФНС по городу Клину присоединится к ИФНС по городу Солнечногорску, которая станет ее правопреемником в отношении задач, функций, прав и обязанностей и иных вопросов деятельности.

После присоединения ИФНС по Солнечногорску Московской области сменит название и будет называться – Межрайонная ИФНС России № 4 по Московской области.

Межрайонная ИФНС № 12 по Московской области присоединяется к ИФНС по городу Дмитрову. Последняя станет ее правопреемником в отношении задач, функций, прав и обязанностей.

ИФНС по Дмитрову после присоединения будет называться – Межрайонная ИФНС России № 8 по Московской области.

Реорганизация закончится 18 мая 2026 года.