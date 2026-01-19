КПК ОБЩ 8103
Стандартный вычет

ФНС уточнила, за какой период будет стандартный вычет, если сотрудник устроился в конце года

Вычет предоставляется за те месяцы, в которых были трудовые отношения.

Налоговики разъяснили порядок применения стандартного налогового вычета по НДФЛ в рубрике вопросов и ответов.

Налогоплательщики интересовались – если сотрудник устроился на работу в конце года, то за какой период можно получить стандартный вычет.

Стандартный налоговый вычет предоставляется за те месяцы, в которых у работника были трудовые отношения с налоговым агентом – работодателем, пояснили в ФНС.

