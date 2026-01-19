❔ Какой банк указать при переходе на АУСН, если их несколько

У налогоплательщика могут быть открыты счета в нескольких банках, и все входят в список уполномоченных.

Как заполнять уведомление о переходе на АУСН через ЛК налогоплательщика: указать все банки, в которых открыты счета, или выбрать только один, спросили в чате ФНС.

«При подаче уведомления выбор банка не является обязательным», — ответили налоговики.

При переходе на автоУСН банки, в которых открыты счета, автоматически передают сведения об операциях по счетам.