Вышел новый выпуск подкаста Налоговое утро — коротко, по делу и с лёгким утренним адреналином для бухгалтера ☕️

Вышел новый выпуск подкаста Налоговое утро
Сегодня разбираем 2096-й выпуск «Ночного бухгалтера». Что важно:
🎯 НДФЛ по менам — по-новому. Конституционный суд сказал своё слово, и в ст. 214.10 НК готовят поправки: считать налог по сделкам мены будут иначе. Спойлер — «как раньше» уже не получится.
🎯 Квартира дороже 5 млн — только безнал. Наличка уходит в прошлое, даже если очень хочется «по-старинке».
🎯 Еда для дальнобойщиков с наценкой 500%. Кто сказал, что логистика — это только про НДС и путевые листы?
🎯 АУСН → УСН в середине года — возможно. Лайфхак с открытием счёта в неуполномоченном банке официально на столе.
🎯 Роботы в госкорпорациях. Людей не увольняют… просто заменяют алгоритмами. Бухгалтеров пока не трогают. Пока 😏
Слушается за 10 минут
