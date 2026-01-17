Вышел новый выпуск подкаста Налоговое утро — коротко, по делу и с лёгким утренним адреналином для бухгалтера ☕️

Субботний выпуск — без спешки, но с пользой: в подкасте «Налоговое утро» разбираем свежий выпуск рассылки «Ночной бухгалтер» 😌 Пока она выходит ночью, мы утром спокойно раскладываем всё по полочкам — что поменяется с НДФЛ по менам, зачем убирают наличку при продаже дорогих квартир и как легально уйти с АУСН в середине года.

Сегодня разбираем 2096-й выпуск «Ночного бухгалтера». Что важно:

🎯 НДФЛ по менам — по-новому. Конституционный суд сказал своё слово, и в ст. 214.10 НК готовят поправки: считать налог по сделкам мены будут иначе. Спойлер — «как раньше» уже не получится.

🎯 Квартира дороже 5 млн — только безнал. Наличка уходит в прошлое, даже если очень хочется «по-старинке».

🎯 Еда для дальнобойщиков с наценкой 500%. Кто сказал, что логистика — это только про НДС и путевые листы?

🎯 АУСН → УСН в середине года — возможно. Лайфхак с открытием счёта в неуполномоченном банке официально на столе.

🎯 Роботы в госкорпорациях. Людей не увольняют… просто заменяют алгоритмами. Бухгалтеров пока не трогают. Пока 😏

Слушается за 10 минут, экономит часы разбирательств. Отличный старт рабочего дня — без лишнего сахара, но с налоговым кофеином.