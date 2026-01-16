Конституционный суд обязал внести поправки в статью НК про НДФЛ с продажи недвижимости. 🏡«Ночной бухгалтер» № 2096

НДФЛ при обмене: новые правила

Одно дело, купля-продажа недвижимости, и другое дело — обмен. Конституционный суд решил, что ФНС неправильно считает НДФЛ по сделкам мены, применяя к ним правила для купли-продажи.

ФНС хочет получить налог с 70% кадастровой стоимости недвижимости, которую человек обменял на другой объект. А надо считать налог с разницы между кадастровой стоимостью объектов, которыми люди меняются.

В статью 214.10 НК должны внести поправки.