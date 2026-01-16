Конституционный суд обязал внести поправки в статью НК про НДФЛ с продажи недвижимости. 🏡«Ночной бухгалтер» № 2096

Сегодня в выпуске:
По решению Конституционного суда в статью 214.10 НК внесут поправки и НДФЛ по сделкам мены будут считать по-новому.
Продать квартиру дороже 5 млн рублей можно будет только по безналу.
Дальнобойщикам продают еду с наценкой 500%.
Перейти с АУСН на УСН в середине можно, если открыть счет в неуполномоченном банке.
В госкорпорациях вместо людей будут работать роботы.
НДФЛ при обмене: новые правила
Одно дело, купля-продажа недвижимости, и другое дело — обмен. Конституционный суд решил, что ФНС неправильно считает НДФЛ по сделкам мены, применяя к ним правила для купли-продажи.
ФНС хочет получить налог с 70% кадастровой стоимости недвижимости, которую человек обменял на другой объект. А надо считать налог с разницы между кадастровой стоимостью объектов, которыми люди меняются.
В статью 214.10 НК должны внести поправки.
Наличные расчеты: не больше 5 млн
Минфин подготовил законопроект, запрещающий проводить сделки дороже 5 млн рублей за наличный расчет. Речь идет о сделках, подлежащих госрегистрации: по продаже недвижимости, аренде и т. д.
Эта мера поможет обелить отдельные стороны экономики, чтобы в оборот не попадали деньги, полученные преступным путем.
Продукты на АЗС: очень дорого
Водители, которые едут по платной дороге, покупают еду и воду на АЗС, потому что больше негде. А там все товары продают с наценкой 500%. С этим явлением надо бороться, считает сенатор Айрат Гибатдинов.
Он попросил ФАС проверить заправки на предмет завышенных цен на товары.
Переход с АУСН на УСН: нельзя, но можно
В общем случае в середине года нельзя добровольно перейти с АУСН на УСН. Но если нарушить условия применения АУСН, то переход будет принудительный. Одно из условий применения АУСН — счет строго в банке из списка.
Если открыть счет в «левом» банке, то будет переход на УСН в середине года. Так можно, подтвердили налоговики.
«Темный цех»: вкалывают роботы, а не человек
Госкорпорации готовят план перевода производства в режим «темных цехов» — полностью автоматизированных систем, работа которых не требует вмешательства человека.
Такое задание поступило от Минпромторга. Это увеличит производительность труда и поднимет технологический суверенитет страны.
