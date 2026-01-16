КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Обзоры для бухгалтера
Конституционный суд обязал внести поправки в статью НК про НДФЛ с продажи недвижимости. 🏡«Ночной бухгалтер» № 2096

Конституционный суд обязал внести поправки в статью НК про НДФЛ с продажи недвижимости. 🏡«Ночной бухгалтер» № 2096

Статью 214.10 НК РФ про расчет НДФЛ с 70% кадастровой стоимости признали неконституционной для сделок мены недвижимости.

Сегодня в выпуске:

  • По решению Конституционного суда в статью 214.10 НК внесут поправки и НДФЛ по сделкам мены будут считать по-новому.

  • Продать квартиру дороже 5 млн рублей можно будет только по безналу.

  • Дальнобойщикам продают еду с наценкой 500%.

  • Перейти с АУСН на УСН в середине можно, если открыть счет в неуполномоченном банке.

  • В госкорпорациях вместо людей будут работать роботы.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

НДФЛ при обмене: новые правила

Одно дело, купля-продажа недвижимости, и другое дело — обмен. Конституционный суд решил, что ФНС неправильно считает НДФЛ по сделкам мены, применяя к ним правила для купли-продажи.

ФНС хочет получить налог с 70% кадастровой стоимости недвижимости, которую человек обменял на другой объект. А надо считать налог с разницы между кадастровой стоимостью объектов, которыми люди меняются.

В статью 214.10 НК должны внести поправки.

Для безошибочной работы на УСН

Вести учет доходов и расходов на УСН, уплачивать единый налог и сдавать декларацию научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Актуализировали его по изменениям 2026.

Цена курса со скидкой 68%: 9 900 рублей вместо 31 790 рублей. Срок акции ограничен.

Наличные расчеты: не больше 5 млн

Минфин подготовил законопроект, запрещающий проводить сделки дороже 5 млн рублей за наличный расчет. Речь идет о сделках, подлежащих госрегистрации: по продаже недвижимости, аренде и т. д.

Эта мера поможет обелить отдельные стороны экономики, чтобы в оборот не попадали деньги, полученные преступным путем.

Продукты на АЗС: очень дорого

Водители, которые едут по платной дороге, покупают еду и воду на АЗС, потому что больше негде. А там все товары продают с наценкой 500%. С этим явлением надо бороться, считает сенатор Айрат Гибатдинов.

Он попросил ФАС проверить заправки на предмет завышенных цен на товары.

Переход с АУСН на УСН: нельзя, но можно

В общем случае в середине года нельзя добровольно перейти с АУСН на УСН. Но если нарушить условия применения АУСН, то переход будет принудительный. Одно из условий применения АУСН — счет строго в банке из списка.

Если открыть счет в «левом» банке, то будет переход на УСН в середине года. Так можно, подтвердили налоговики.

«Темный цех»: вкалывают роботы, а не человек

Госкорпорации готовят план перевода производства в режим «темных цехов» — полностью автоматизированных систем, работа которых не требует вмешательства человека.

Такое задание поступило от Минпромторга. Это увеличит производительность труда и поднимет технологический суверенитет страны.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша преимущественно использует в работе мозги людей, а не роботов, редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум