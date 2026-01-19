💲 Курс евро упал до 90,5 рублей 19 января 2026 года

На 19 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,8 рубля, курс евро — 90,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,8332 рубля Евро 90,5366 рубля Юань 11,1510 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг назвал логичным укрепление рубля в начале 2026 года, поскольку в декабре 2025 был большой импорт товаров из Китая. Также Минфин наращивает объемы операций по бюджетному правилу по продаже валюты из ФНБ. Не исключено, что на этой неделе курс будет 77 рублей за доллар.

