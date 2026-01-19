8101 ОК МП моб
Банкротство

Решение Верховного суда: конкурсный управляющий не может работать под домашним арестом

Конкурсного управляющего отправили под домашний арест, но арбитражные суды не хотели отстранять его от участия в процедуре банкротства. Верховный суд решил иначе.

Верховный суд рассмотрел дело о банкротстве компании, которая не исполнила обязательства по кредитным договорам. В отношении должника открыли конкурсное производство и утвердили управляющего.

Однако против конкурсного управляющего возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере и отправили под домашний арест без права использовать средства связи.

Банк-кредитор обратился в арбитражные суды трех инстанций, чтобы отстранить такого конкурсного управляющего, но в иске отказали. Об этом сказано на сайте Верховного суда.

Дело дошло до ВС, который отменил решение нижестоящих инстанций и освободил управляющего под домашним арестом от исполнения своих обязанностей.

Максим Пирус

