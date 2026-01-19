⚡️ Итоги дня: Долину выселили из квартиры, создадут национальный штаб по ИИ, туры за границу подешевели на 11%, DDoS-атак стало на 100% больше
Адвокат Полины Лурье получила ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной. Пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства.
Ozon планирует создать своего оператора информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА).
Заграничные туры по итогам 2025 года подешевели минимум на 11%, до 95 000 рублей.
Работу детсадов предложили продлить до 20:00. Работать до 20:00 могут нянечки и младший персонал, которые должны обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома.
В приложении Lamoda появится ИИ-стилист, пользователям будут доступны: онлайн-примерка, подбор образов и поиск одежды по фото.
Конституционный суд России рассмотрит жалобу на то, что маркетплейсы не несут ответственности за продажу контрафактной продукции на своих платформах. С иском обратился издатель и продавец настольных игр Hobby World.
Новикомбанк получил высокий кредитный рейтинг AA+ по национальной шкале одного из крупнейших и старейших агентств Китая – CSCI Pengyuan. Прогноз – «стабильный».
Золотой запас России за 2025 год вырос на рекордные $130 млрд, достигнув $326,5 млрд по состоянию на 1 января 2026 года.
Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% и составили 12,5 тыс. единиц.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер России Дмитрий Григоренко станут сопредседателями национального штаба по искусственному интеллекту.
Минпромторг показал интерьер импортозамещенных Superjet 100. Самолет рассчитан на 100 пассажиров. Передние ряды оборудованы для класса «комфорт» и имеют увеличенное пространство.
Минтранс счел недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга.
Сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи в 2026 году будут наиболее востребованными специалистами, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
Роскомнадзор оценил рост DDoS-атак за 2025 год в 100%. Атаки становятся более целенаправленными: вместо массовых сетевых нагрузок злоумышленники все чаще используют многоуровневые и точечные воздействия на критичные для бизнеса сервисы, например платежные системы.
ФАС обязала группу компаний ПИК не допускать немотивированных, технологически и экономически необоснованных отказов в предоставлении доступа к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов сторонним операторам.
