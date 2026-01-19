⚡️ Итоги дня: Долину выселили из квартиры, создадут национальный штаб по ИИ, туры за границу подешевели на 11%, DDoS-атак стало на 100% больше

Адвокат Полины Лурье получила ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной. Пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства.

Ozon планирует создать своего оператора информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА).

Заграничные туры по итогам 2025 года подешевели минимум на 11%, до 95 000 рублей.

Работу детсадов предложили продлить до 20:00. Работать до 20:00 могут нянечки и младший персонал, которые должны обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома.

В приложении Lamoda появится ИИ-стилист, пользователям будут доступны: онлайн-примерка, подбор образов и поиск одежды по фото.

Конституционный суд России рассмотрит жалобу на то, что маркетплейсы не несут ответственности за продажу контрафактной продукции на своих платформах. С иском обратился издатель и продавец настольных игр Hobby World.

Новикомбанк получил высокий кредитный рейтинг AA+ по национальной шкале одного из крупнейших и старейших агентств Китая – CSCI Pengyuan. Прогноз – «стабильный».

Золотой запас России за 2025 год вырос на рекордные $130 млрд, достигнув $326,5 млрд по состоянию на 1 января 2026 года.

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% и составили 12,5 тыс. единиц.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер России Дмитрий Григоренко станут сопредседателями национального штаба по искусственному интеллекту.