Правительство защитит участников СВО от сокращения на работе
Кабмин без замечаний поддержал законопроект, который защитит участников специальной военной операции от сокращения на работе.
Депутаты предлагают внести изменения в ст. 179 ТК о социальных гарантиях сотрудников при сокращении численности или штата. Сейчас с военнослужащими приостанавливают трудовой договор, но сохраняют за ними рабочее место. Они могут выйти на прежнюю работу в течение трех месяцев после окончания службы.
Авторы законопроекта предлагают предоставлять участникам СВО преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении. Эта мера будет распространяться на тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации и военного положения, пишет ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.
Если проект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Узнайте, как правильно заполнить новую ЕФС-1 в 2026 году, — смотрите запись вебинара «Новая форма ЕФС-1: основные изменения и порядок заполнения ЭТК»!
Комментарии3
кароче.... предприятие закроется, все остальные обычные работники разбегутся кто куда, а тот кто служил - так и останется навечно на этом предприятии. Один одинёшенек. Ну... может их таких 2-3 наберутся!
О них Правительство "позаботилось" !
подскажите же уже кто-нибудь этим кабминам и депутатам, что всевозможные Администрации всевозможных уровней и обычные предприятия - это совсем разные вещи!
В результате их принимать на работу перестанут