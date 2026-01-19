Правительство защитит участников СВО от сокращения на работе

У военнослужащих будет преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности сотрудников или штата.

Кабмин без замечаний поддержал законопроект, который защитит участников специальной военной операции от сокращения на работе.

Депутаты предлагают внести изменения в ст. 179 ТК о социальных гарантиях сотрудников при сокращении численности или штата. Сейчас с военнослужащими приостанавливают трудовой договор, но сохраняют за ними рабочее место. Они могут выйти на прежнюю работу в течение трех месяцев после окончания службы.

Авторы законопроекта предлагают предоставлять участникам СВО преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении. Эта мера будет распространяться на тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации и военного положения, пишет ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Узнайте, как правильно заполнить новую ЕФС-1 в 2026 году, — смотрите запись вебинара «Новая форма ЕФС-1: основные изменения и порядок заполнения ЭТК»!