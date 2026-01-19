ФНС собирается изменить очередность платежей при банкротстве

Налог на прибыль могут разделить на две части, чтобы эти суммы относились к разным очередям платежей во время банкротства.

Налоговики подготовили поправки к законопроекту о порядке уплаты налогов при банкротстве. ФНС хочет разделить налог на прибыль на две части и отнести их к разным очередям при погашении требований.

К третьей очереди предлагают отнести налог на прибыль от продажи имущества. К пятой очереди — налог от продолжающейся деятельности. Также налог от продажи имущества будет можно уменьшить на сумму убытков прошлых лет, но восстановленный НДС останется в пятой очереди текущих платежей. Об этом пишет РБК.

Такие поправки подготовили к законопроекту во исполнение постановления Конституционного суда № 28-П от 31.05.2023, в котором сказано, что до внесения изменений нужно учитывать налог на прибыль в составе третьей очереди требований кредиторов.

Авторы изменений считают, что существующий порядок может искажать «экономическое обоснование» налогов, а также приведет к созданию серых схем в банкротстве.