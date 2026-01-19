Внедрение технологии ИИ в России будет координировать специальный штаб
Координировать всю деятельность по разработке и внедрению ИИ в России будет штаб по развитию искусственного интеллекта. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«По поручению президента, утвержденному по итогам профильной конференции AI Journey, ведется работа по созданию штаба по развитию ИИ в России. Президент акцентировал внимание на том, что он [штаб] должен быть наделен административным ресурсом. Предложено организовать его в формате межведомственной комиссии. Планируется, что данная комиссия станет органом координации всей деятельности по разработке и внедрению технологии в стране», — говорится в сообщении.
Штаб подготовит национальный план по внедрению ИИ в отрасли экономики, в социальную сферу и в госуправление. Также разработают меры поддержки и показатели эффективности, с помощью которых будут оценивать динамику применения технологии.
Создание штаба позволит поднять задачу по внедрению ИИ в России на более высокий уровень, уверены представители аппарата вице-премьера. Он будет не только определять конкретные шаги по развитию и внедрению отечественного ИИ, но и устанавливать KPI и мониторить их исполнение.
