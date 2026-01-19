👉 Зарплата за январь — почему она не может быть меньше обычной. Выпуск № 6 подкаста «Налоговое утро»

Каждый год директор задает один и то же вопрос — почему работаем в январе полмесяца, а платим, как за целый? А, правда, почему?

В подкасте «Налоговое утро» сегодня обсуждаем, как видят январь директор и бухгалтер и почему каждый год приходится напоминать про Трудовой кодекс.

И напишите — требует ли ваш директор ежегодно объясняться за январскую зарплату?