Чек пробили при ПСН, а деньги пришли при АУСН. По какой дате учитывать доход

В 2025 году ИП совмещал ПСН и УСН, а с 2026-го перешел на АУСН.

30 декабря 2025 года пробил чек на ПСН на безналичный расчет, а деньги пришли в банк в январе. Учитывать ли эти поступления в доходе АУСН, спросил ИП в чате ФНС.

Доход учитывается по дате формирования кассового чека: ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили налоговики.